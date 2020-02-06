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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 06 شباط 2020 01:31 م

رئيس الجمهورية يلتقي البارزاني في أربيل

صالح والبارزاني
التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم لخميس، برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني في أربيل.

وذكرت وسائل اعلام كردية  أن “رئيس الجمهورية برهم صالح وصل، اليوم، إلى أربيل حيث من المقرر ان يلتقي مع كبار المسؤولين في إقليم كردستان”.

وأضافت، أن “برهم صالح يجتمع حالياً مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني”
ع د
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