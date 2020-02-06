رئيس الجمهورية يلتقي البارزاني في أربيل

التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم لخميس، برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني في أربيل.



وذكرت وسائل اعلام كردية أن “رئيس الجمهورية برهم صالح وصل، اليوم، إلى أربيل حيث من المقرر ان يلتقي مع كبار المسؤولين في إقليم كردستان”.



وأضافت، أن “برهم صالح يجتمع حالياً مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني”

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