بعد تصاعد أزمته مع برشلونة .. مانشستر سيتي يسعى لخطف ميسي “بالمجان”



أشارت تقارير بريطانية إلى أن مانشستر سيتي الإنجليزي، يترقب تطور حالة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة، بعد “أزمته الكبيرة” مع الإدارة قبل أيام.



وقالت صحيفة “ديلي ميل” إن إدارة مانشستر سيتي بدأت بمتابعة موضوع ليونيل ميسي عن كثب، على أمل التعاقد معه مجانا الصيف المقبل.

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني في صيف 2021، ولكنه يتضمن بندا يتيح للاعب الانتقال مجانا إذا أراد ذلك، في صيف 2020 .

وفي حال قرار ميسي بمغادرة برشلونة، فإن مانشستر سيتي يبدو الخيار الأنسب، خاصة مع وجود المدرب الإسباني بيب غوارديولا، الذي درب ميسي في بداية مشواره، بالإضافة للمدير الرياضي تيكسيكي بيغرستان، الذي عمل مع ميسي في برشلونة.

وقالت صحيفة “إيفننغ ستاندارد” البريطانية، إن على مانشستر سيتي منح ميسي راتبا “خياليا” قد يصل إلى 67 مليون يورو سنويا، مما سيجعله أغلى لاعب في إنجلترا.

ع د