عاجل| انطلاق المسيرة الطلابية المليونية من جامعات بغداد نحو ساحة التحرير ع د Copy أخبار متعلقة إصابة 4 متظاهرين بجروح في ساحة الوثبة ببغداد.. ومليونية جديدة والجنوب يتحدى آلاف الطلاب يحتشدون في "#مليونية_طارئة" وسط بغداد استمرار توافد انصار التيار الصدري الى التحرير وسط بغداد معتصمو التحرير ينوون قطع سريع محمد القاسم والاعتصام فيه إجراءات أمنية في بغداد.. وقيادة الجيش العراقي للمتظاهرين: اقطعوا الطريق على المخربين عاجل.. قاسم سليماني يبلغ قادة المليشيات وخلية الأزمة أن الليلة هي الأخيرة للمتظاهرين في ساحة التحرير