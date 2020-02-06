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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 06 شباط 2020 11:57 ص

بغداد تستضيف اجتماعا مهما لأوبك

أوبك

كشفَ وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني، اليوم الخميس، عن اجتماع مرتقب لمنظمة الدول المصدرة للنفط (OPEC) في بغداد ايلول المقبل.
وقال الحمداني في حوار مع صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة عقدت شراكة مع شركة تسويق المنتجات النفطية العراقية التابعة لوزارة النفط، لتأهيل قاعة الشعب في منطقة الميدان في بغداد، بهدف احتضان اجتماع لمنظمة الدول المصدرة للنفط (OPEC)”.
واضاف الحمداني، أن “هذا الاجتماع يأتي بالتزامن مع الذكرى 60 لتأسيس هذه المنظمة عام 1960 في بغداد”، مبيناً ان “القاعة ستؤهل بالكامل من قبل الشركة”.

ع د

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