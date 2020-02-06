النجف تكشف حقيقة "الصولة" .. في دولة "اللادولة" !





صولة جديدة صالها "فرسان" القبعات الزرق ، وجولة جديدة جالوها في ساحة الاعتصام في النجف ، وقبلها في بغداد ، ضربوا واعتدوا واحرقوا وخربوا وتجاوزوا .. رفعوا الهراوات واستلوا السكاكين على ثورة السلام المستظلة بعلم العراق ..



ثمانية قتلى وعشرات الجرحى سقطوا ، بايدي من يتسمون باسم " السلام " وهم بعيدون كل البعد عنه ، ويأتمرون بامر رجل يمارس من طهران " هواية التغريد " باوامر القمع والاعتداء على المتظاهرين السلميين ، بشتى الدعاوى وتحت مختلف المسميات ..







ما حدث في النجف امس كشف ، او بالاحرى اكد عدة حقائق ، في مقدمتها ان جيش المهدي الذي اسسه مقتدى الصدر لم يتم حله ، كما ادعى الصدر ، انما ظل مستمرا بتشكيلاته واهدافه وتوجهاته ، لكن بتسمية جديدة " سرايا السلام " ولبوس جديد " القبعات الزرق "..



الحقيقة الاخرى ، هي ان طهران مازالت المحرك الرئيس لما يجري في العراق ، وان القوى السياسية اما منفذة اومؤيدة او مطيعة اوخانعة لا تملك من امرها شيئا ..



والحقيقة المرة الاخرى ، هي عدم وجود شيء في العراق يمكن ان يسمى او تصح عليه تسمية " دولة "..



فلا توجد في العالم دولة تحترم نفسها ، تسمح بقتل ابناء شعبها بايدي عصابات مسلحة ، امام انظار قواتها واجهزتها الامنية ، وبعلم جميع المسؤولين والسياسيين المصابين بداء الصمت ، وباوامر وتعليمات تصدر من دولة اخرى ..