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الخميس, 06 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 06 شباط 2020 11:35 ص

غدا الجمعة .. استئناف دوري اليد الممتاز .. في البصرة

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غدا الجمعة .. استئناف دوري اليد الممتاز .. في البصرة

اعلن اتحاد كرة اليد ان غداً الجمعة سيكون موعداً لاستئناف الدوري الممتاز بالموسم الحالي في محافظة البصرة ، بعد انتهاء مشوار المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا لكرة اليد 2020 التي اقيمت في  الكويت خلال الفترة من السادس عشر ولغاية السابع والعشرين من شهر كانون الثاني / يناير الماضي .

وتعقد لجنة المسابقات المركزية في اتحاد كرة اليد ، اليوم الخميس ، مؤتمراً فنياً مع ممثلي الفرق المشاركة في محافظة البصرة من اجل الاتفاق النهائي معها بخصوص القاعات التي تضيف الادوار المتبقية من الموسم الحالي ، وكذلك مناقشة الجوانب الامنية والادارية والفنية مع الجهات الحكومية هناك .

ويتصدر فريق الشرطة ترتيب الفرق المشاركة برصيد 12 نقطة في ختام الدور السادس من منافسات دوري اليد الممتاز ، من فوزه في ست مباريات متتالية وعدم تعرضه الى اية  هزيمة في الجولات الماضية التي جرت في محافظة السليمانية ، يليه في المركز الثاني فريق الجيش برصيد 11 نقطة متفوقاً بفارق الاهداف على فريق ديالى صاحب المركز الثالث .
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