غدا الجمعة .. استئناف دوري اليد الممتاز .. في البصرة



اعلن اتحاد كرة اليد ان غداً الجمعة سيكون موعداً لاستئناف الدوري الممتاز بالموسم الحالي في محافظة البصرة ، بعد انتهاء مشوار المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا لكرة اليد 2020 التي اقيمت في الكويت خلال الفترة من السادس عشر ولغاية السابع والعشرين من شهر كانون الثاني / يناير الماضي .



وتعقد لجنة المسابقات المركزية في اتحاد كرة اليد ، اليوم الخميس ، مؤتمراً فنياً مع ممثلي الفرق المشاركة في محافظة البصرة من اجل الاتفاق النهائي معها بخصوص القاعات التي تضيف الادوار المتبقية من الموسم الحالي ، وكذلك مناقشة الجوانب الامنية والادارية والفنية مع الجهات الحكومية هناك .



ويتصدر فريق الشرطة ترتيب الفرق المشاركة برصيد 12 نقطة في ختام الدور السادس من منافسات دوري اليد الممتاز ، من فوزه في ست مباريات متتالية وعدم تعرضه الى اية هزيمة في الجولات الماضية التي جرت في محافظة السليمانية ، يليه في المركز الثاني فريق الجيش برصيد 11 نقطة متفوقاً بفارق الاهداف على فريق ديالى صاحب المركز الثالث .