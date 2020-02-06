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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 06 شباط 2020 11:18 ص

بعد 32 عاما على نهايتها ..البرلمان يتذكر المفقودين في الحرب العراقية الايرانية!

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بعد 32 عاما على نهايتها ..البرلمان يتذكر المفقودين في الحرب العراقية الايرانية!

 بحثت النائبة علية الامارة، مع  بعثة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في العراق، ملف المفقودين العراقيين ابان الحرب العراقية الايرانية.

وذكرت الامارة في بيان صحفي ، انها عقدت اجتماعا مع رئيس بعثة اللجنة  راسا اوستراوسكايت، ونائب رئيس البعثة فواز عبدالعباس، بحضور النائبة آلا طالباني.

 واضافت انه :"  تمت في الاجتماع  مناقشة وضع المفقودين العراقيين وآلية تفعيل التشريعات التي تساعد عوائلهم ، فضلا عن بحث انضمام العراق الى الاتفاقية الخاصة بالمفقودين.

يذكر ان الحرب العراقية الايرانية ، او ما تعرف بحرب الخليج الاولى ، اندلعت في عام 1980 وانتهت في 1988 ، وما يزال مصير الالاف من الجنود العراقيين المفقودين فيها مجهولا ..
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