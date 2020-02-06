المالية النيابية : العجز المتوقع في الموازنة غير حقيقي !!



اكدت اللجنة المالية النيابية، ان العجز المتوقع بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 غير حقيقي ومخطط فقط، فيما بينت :" ان نسبة العجز ستتغير بعد وصول الموازنة لمجلس النواب خلال الشهر المقبل".



وقالت عضو اللجنة سهام العقيلي في تصريح صحفي :" ان العجز المتوقع بنسبة 48 تريليون دينار عراقي بموازنة 2020 ، امر غير حقيقي ولا وجود له على ارض الواقع ومجرد عجز تخطيطي" ، مبينة :" ان العجز تم رصده في الموازنة التشغيلية فقط ".



واضافت العقيلي :" ان نسبة العجز بموازنة 2020 ستتغير بعد وصولها لمجلس النواب الشهر المقبل ، كون سعر بيع برميل النفط ارتفع ، وهذا الامر يعزز من خفض نسبة العجز المتوقع ".