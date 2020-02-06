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الخميس, 06 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 06 شباط 2020 11:17 ص

المالية النيابية : العجز المتوقع في الموازنة غير حقيقي !!

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المالية النيابية : العجز المتوقع في الموازنة غير حقيقي !!

اكدت اللجنة المالية النيابية، ان  العجز المتوقع بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 غير حقيقي ومخطط فقط، فيما بينت :" ان نسبة العجز ستتغير بعد وصول الموازنة لمجلس النواب خلال الشهر المقبل".

وقالت عضو اللجنة سهام العقيلي  في تصريح صحفي :" ان العجز المتوقع بنسبة 48 تريليون دينار عراقي بموازنة 2020 ، امر غير حقيقي ولا وجود له على ارض الواقع ومجرد عجز تخطيطي" ، مبينة :" ان العجز تم رصده في الموازنة التشغيلية فقط ".

واضافت العقيلي :" ان نسبة العجز بموازنة 2020 ستتغير بعد وصولها لمجلس النواب الشهر المقبل ، كون سعر بيع برميل النفط ارتفع ، وهذا الامر يعزز من خفض نسبة العجز المتوقع ".
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