بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 06 شباط 2020
آخر الأخبار
عاجل| متظاهرو الناصرية يقطعون جسر الحضارات عاجل| انطلاق المسيرة الطلابية المليونية من جامعات بغداد نحو ساحة التحرير النجف تكشف حقيقة "الصولة" .. في دولة "اللادولة" ! غدا الجمعة .. استئناف دوري اليد الممتاز .. في البصرة انقاذ شابة حاولت الانتحار برمي نفسها في الفرات .. في الرمادي بعد 32 عاما على نهايتها ..البرلمان يتذكر المفقودين في الحرب العراقية الايرانية! المالية النيابية : العجز المتوقع في الموازنة غير حقيقي !! اجتماع عراقي ـ تركي قريبا لمناقشة التوصل الى اتفاق بشأن الحصة المائية ترجيح نيابي باستكمال محمد علاوي تشكيلته الوزارية خلال اسبوعين برلمان الاقليم : ملتزمون "تماما" باتفاقنا مع بغداد بشأن الموازنة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 06 شباط 2020 11:16 ص

اجتماع عراقي ـ تركي قريبا لمناقشة التوصل الى اتفاق بشأن الحصة المائية

t_php
اجتماع عراقي ـ تركي قريبا لمناقشة التوصل الى اتفاق بشأن الحصة المائية

تعقد اللجنة (العراقية – التركية) المشتركة  اجتماعا ، خلال الايام القليلة القادمة ،  لمناقشة آليات التوصل الى اتفاق يضمن حصة العراق المائية.

وقال مدير الهيئة العامة للسدود والخزانات بوزارة الموارد المائية  مهدي رشيد مهدي في تصريح صحفي :"  ان من المخطط ان يكون هناك اجتماع مع الجانب السوري خلال المدة القادمة يتم الاتفاق بموجبه على آليات تشغيل السدود المقامة على نهر الفرات".

واضاف انه :" سيكون هناك ايضا اجتماع للجنة (العراقية - التركية) المشتركة بهدف التحاور على آليات واضحة بغية التوصل لاتفاق يضمن حصة العراق من المياه ".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
السفير الأمريكي

السفير الأميركي وبارزاني: يجب تشكيل حكومة تمثل جميع المكونات في العراق 06 شباط 2020 01:45 م

دولارات

خبراء دوليون: العراق سدد للكويت 49.2 مليار دولار ويتبقى هذا المبلع 06 شباط 2020 01:36 م

صالح والبارزاني

رئيس الجمهورية يلتقي البارزاني في أربيل 06 شباط 2020 01:31 م

عاجل فيس

عاجل| متظاهرو الناصرية يقطعون جسر الحضارات 06 شباط 2020 12:07 م

EP6naUPWoAARa4I

عاجل| انطلاق المسيرة الطلابية المليونية من جامعات بغداد نحو ساحة التحرير 06 شباط 2020 12:05 م

قيس الخزعلي وعصائب أهل الحق الإرهابية

عصائب أهل الحق الإرهابية تكشف حقيقة اغتيال زعيمها قيس الخزعلي 06 شباط 2020 12:02 م

1-2-202001

ترجيح نيابي باستكمال محمد علاوي تشكيلته الوزارية خلال اسبوعين 06 شباط 2020 11:11 ص

البرلمان

"قوى الاعتدال " تعد العدة لرفض حكومة محمد علاوي في البرلمان 06 شباط 2020 11:06 ص

التعليقات