اجتماع عراقي ـ تركي قريبا لمناقشة التوصل الى اتفاق بشأن الحصة المائية



تعقد اللجنة (العراقية – التركية) المشتركة اجتماعا ، خلال الايام القليلة القادمة ، لمناقشة آليات التوصل الى اتفاق يضمن حصة العراق المائية.



وقال مدير الهيئة العامة للسدود والخزانات بوزارة الموارد المائية مهدي رشيد مهدي في تصريح صحفي :" ان من المخطط ان يكون هناك اجتماع مع الجانب السوري خلال المدة القادمة يتم الاتفاق بموجبه على آليات تشغيل السدود المقامة على نهر الفرات".



واضاف انه :" سيكون هناك ايضا اجتماع للجنة (العراقية - التركية) المشتركة بهدف التحاور على آليات واضحة بغية التوصل لاتفاق يضمن حصة العراق من المياه ".