"قوى الاعتدال " تعد العدة لرفض حكومة محمد علاوي في البرلمان





كشف سعد المطلبي عضو ائتلاف دولة القانون ، عن حراك لتشكيل تجمع تحت اسم "قوى الاعتدال" يرفض منح الثقة لمحمد توفيق علاوي في البرلمان .



وقال المطلبي في تصريح صحفي :" ان هناك حراكا تقوده كتل برلمانية متعددة لرفض التصويت على حكومة محمد علاوي عند عرضها على مجلس النواب".



واضاف :" ان ائتلاف دولة القانون قرر عدم المشاركة في حكومة جاءت مخالفة لرؤية المحتجين، والمرجعية الدينية".



واوضح :" ان قوى الاعتدال تتكون من ائتلاف دولة القانون وتيار الحكمة وقوى سنية (لم يذكرها بالاسم ) وقوى اخرى غير متطرفة "، مبينا :" ان ائتلاف النصر لم يتواصل بعد مع قوى الاعتدال".