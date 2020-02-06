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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 06 شباط 2020 11:00 ص

وفاة الممثل الأميركي كيرك دوغلاس عن 103 أعوام

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قال الممثل الأميركي مايكل دوغلاس لمجلة بيبول إن أباه كيرك دوغلاس توفي عن عمر ناهز 103 أعوام.
وقال مايكل دوغلاس في تصريح  لمجلة بيبول “ببالغ الحزن والأسى أعلن وأخوتي عن رحيل كيرك دوغلاس عنا اليوم عن عمر 103 أعوام”.
 وأضاف “كان أسطورة لدى العالم، فنان من عصر السينما الذهبي استمتع بسنواته الذهبية، إنسان سيظل التزامه بالعدل والقضايا التي يؤمن بها مصدر إلهام لنا جميعا”.
وينحدر دوغلاس من أصول روسية واسمه الحقيقي إيسور دانيالوفيتش، حيث قضى طفولته الفقيرة مع والدين مهاجرين وست أخوات.
عرف دوغلاس بأدوار الدراما الخطيرة، بما في ذلك أفلام الغرب والأفلام الحربية. وخلال مسيرته التي استمرت ستة عقود ظهر في أكثر من 90 فيلما، وفي عام 1960 ساعد في إنهاء القائمة السوداء في هوليوود.
وتلقى دوغلاس ثلاثة ترشيحات لجائزة الأوسكار، وجائزة أوسكار عن مجمل أعماله، ووسام الحرية الرئاسي. وكتب عشر روايات ومذكرات.
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