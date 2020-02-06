بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 06 شباط 2020
آخر الأخبار
عاجل| متظاهرو الناصرية يقطعون جسر الحضارات عاجل| انطلاق المسيرة الطلابية المليونية من جامعات بغداد نحو ساحة التحرير النجف تكشف حقيقة "الصولة" .. في دولة "اللادولة" ! غدا الجمعة .. استئناف دوري اليد الممتاز .. في البصرة انقاذ شابة حاولت الانتحار برمي نفسها في الفرات .. في الرمادي بعد 32 عاما على نهايتها ..البرلمان يتذكر المفقودين في الحرب العراقية الايرانية! المالية النيابية : العجز المتوقع في الموازنة غير حقيقي !! اجتماع عراقي ـ تركي قريبا لمناقشة التوصل الى اتفاق بشأن الحصة المائية ترجيح نيابي باستكمال محمد علاوي تشكيلته الوزارية خلال اسبوعين برلمان الاقليم : ملتزمون "تماما" باتفاقنا مع بغداد بشأن الموازنة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 06 شباط 2020 10:53 ص

النزاهة: صدور أمر أستقدام بحق المدير العام السابق لشركة إنتاج الكهرباء

هيئة النزاهة

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن صدور أمر استقدام بحق المدير العام السابق للشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية – المنطقة الشمالية.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية، أشارت إلى أن “قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين قرَّر استقدام المدير العام السابق للشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية – المنطقة الشمالية؛ لقيامه بإعادة تكليف موظفين اثنين إلى مناصبهم، بالرغم من التوصيات الصادرة عن عدة لجان بعدم تسنُّمهم أي منصب، إضافة الى قيامه بمخالفة الضوابط والتعليمات باستئجاره سيارة ودار استراحة في تكريت”.
وأضافت الدائرة ان “أمر الاستقدام صدر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، في القضيّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء”.

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
زلزال

هزة أرضية تضرب المتوسط يشعر بها سكان لبنان 06 شباط 2020 01:40 م

أوبك

بغداد تستضيف اجتماعا مهما لأوبك 06 شباط 2020 11:57 ص

EQBjyZzUEAQ83XT

النجف تكشف حقيقة "الصولة" .. في دولة "اللادولة" ! 06 شباط 2020 11:36 ص

Ramadi_Barrage_Upstream_USACE_NWD

انقاذ شابة حاولت الانتحار برمي نفسها في الفرات .. في الرمادي 06 شباط 2020 11:34 ص

الاعمار-الصحة-الموارد-البرلمان (1)

بعد 32 عاما على نهايتها ..البرلمان يتذكر المفقودين في الحرب العراقية الايرانية! 06 شباط 2020 11:18 ص

js1567AU2KhBdBxbN5PY

المالية النيابية : العجز المتوقع في الموازنة غير حقيقي !! 06 شباط 2020 11:17 ص

برلمان كردستان

برلمان الاقليم : ملتزمون "تماما" باتفاقنا مع بغداد بشأن الموازنة 06 شباط 2020 11:08 ص

580 (1)

مصرف الرافدين يعلن صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين 06 شباط 2020 10:45 ص

التعليقات