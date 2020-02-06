نائب يحذر علاوي من اختيار وزراء في كابينته الوزارية الجديدة من الوجوه المجربة











حذر تحالف سائرون، ، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، من اختيار وزراء في كابينته الوزارية الجديدة من الوجوه المجربة.

وقال النائب عن التحالف رعد المكصوصي، ان "رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، تعهد في تقديم وزراء مستقلين من الشخصيات غير المجربة سابقاً، حتى وان كانت ناجحة، فلا يمكن اعادة تدوير نفس الوجوه في الحكومة الجديدة".

واضاف المكصوصي، انه "في حال قدم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، شخصيات مجربة في حكومة عادل عبدالمهدي، او الحكومات، فربما لن ينال الثقة، ويرفض البرلمان التصويت له، كونه اخلف في تعهد تقدم به للشعب العراقي".