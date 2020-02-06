نائب عن سائرون: الساحة ليس حكراً لأحد وما يحدث في النجف سببه الحكومة







اعلن النائب عن ائتلاف سائرون، رامي السكيني، ان ساحات التظاهر ليست حكراً لجهة معينة، محملا حكومة عادل عبد المهدي مسؤولية ما يحدث اليوم في النجف الاشرف.

وقال السكيني ان" السوشال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي لها تأثير واضح على ذهنية وثقافة المواطن العراقي، ومن السهل عليها والاعلام /السلطة الحاكمة/ بتغيير الحقيقة واستباق الأمور لإحراج رئيس الوزراء وتفشل وزير وتنجح اخر، وما يحدث اليوم هو إدارة الحكومة عن طريق السلطة الرابعة، وما حذرنا منه بان الساحة المفتوحة عرضة للعبث بمطالب المتظاهرين يمكن ان تجير وتسيس والدليل ضعف اداء الحكومة.

وأضاف" ما يحدث الان في النجف دليل واضح على ضعف أداء الحكومة التي لا تستطيع ان تميز بين المتظاهر السلمي والمندس والمخرب"، مستطرداً" اضعاف مؤسسة الدولة الأمنية توحي بقناعة المواطن العراقي بزعزعة الثقة في أداء تلك الحكومة والمؤسسة العسكرية