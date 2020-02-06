المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق توثق 725 حالة ومحاولة انتحار العام الماضي





اعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق عن توثيق حالات ومحاولات الانتحار في عموم محافظات البلاد للعام الماضي.



وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان:" ان عدد حالات ومحاولات الانتحار في عموم محافظات العراق بلغت ٧٢٥ بواقع ١٠٦ حالات ومحاولة انتحار في كركوك تلتها بغداد بـ١٠٢ حالة ومحاولة انتحار مبينا ان حالات ومحاولات الانتحار لدى الذكور بلغت ٣٤٦ حالة ولدى الإناث ٣٧٩ حالة".



وأضاف الغراوي" ان طرق حالات ومحاولات الانتحار التي وثقتها المفوضية كانت بإستخدام السم والشنق والحرق والاطلاقات النارية والغرق".



وأشار الى" ان هناك عدة أسباب ادت الى حصول حالات ومحاولات الانتحار منها أسباب نفسية واجتماعية واقتصادية وقلة فرص العمل وعدم وجود سكن وقلة في منظومة حقوق الانسان والخدمات المقدمة للمواطنين، مطالبا الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بإطلاق حملة لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة والحد منها".