تحالف سائـرون يدعو محمد علاوي الى الاسراع باختيار مرشحـي كابينته الوزاريـة الجديدة











دعت كتلة تحالف سائرون النيابية ، رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد علاوي إلى الإسراع بتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة وإرسالها للبرلمان لتنال شرعيتها.



وقال النائب برهان المعموري في تصريح صحفي ، ان " ابناء الشعب العراقي قد انتظروا كثيراً قبل أن يكلف رئيس الجمهورية ، "محمد علاوي" لرئاسة مجلس الوزراء ، مشيرا الى إن " الجماهير باتت تترقب تنفيذ الوعود التي أعلن عنها الرئيس المكلف في وقت سابق ".



وأضاف ، إن " التحديات التي تواجه رئيس مجلس الوزراء المكلف يتطلب معها إتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة تتلاءم مع تطلعات الجماهير المحتجة ، فضلا عن ضرورة تلبية مطالب المتظاهرين وجعلها أولوية قصوى في برنامجه الحكومي "، داعيا رئيس الوزراء المكلف إلى الإسراع بتشكيل كابينته الوزارية باختيار شخصيات تتمتع بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية والمهنية العالية وإرسالها للبرلمان لتنال شرعيتها.