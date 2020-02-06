البارزاني: إقليم كوردستان سيكون عاملاً مساعداً على تحقيق الاستقرار في العراق

قال رئيس إقليم كوردستان إن إقليم كوردستان سيكون كعادته عاملاً مساعداً على تحقيق الاستقرار السياسي في العراق وسيعين الحكومة العراقية القادمة على تلبية مطالب المتظاهرين في حياة ومستقبل أفضل يليق بشعوب العراق.



فقد ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء، 5 شباط 2020، أن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، أكد أن "أن إقليم كوردستان سيكون كعادته عاملاً مساعداً على تحقيق الاستقرار السياسي في العراق، وسيعين الحكومة العراقية القادمة على حل المشاكل والأزمات وتلبية مطالب المتظاهرين في حياة ومستقبل أفضل يليق بشعوب العراق".



وأضاف البيان أن رئيس إقليم كوردستان صرح بهذا مساء اليوم لدى استقباله السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر ووفداً مرافقاً له.



وأوضح البيان أن اجتماعاً جرى بين رئيس إقليم كوردستان والسفير الأمريكي في العراق تم خلاله "التباحث بشأن آخر مستجدات الوضع في العراق والتظاهرات وتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة الاتحادية القادمة في العراق، وأكد الجانبان على أهمية تحقيق الأمان واستقرار الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وتصحيح مسار العملية السياسية في البلد".



كما أشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا عدداً من المواضيع من بينها: "لقاء الرئيسين نيجيرفان بارزاني ودونالد ترمب في دافوس، ومستقبل العلاقات العراقية الأمريكية، والتوترات والتعقيدات، والمستجدات بين أمريكا وإيران وتأثير الأحداث على أوضاع العراق والمنطقة بصورة عامة، والسعي لتهدئة الأوضاع، وخطر عودة الإرهاب وسبل التصدي له، وحاجة العراق وإقليم كوردستان إلى استمرار مساعدات ودعم التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب".