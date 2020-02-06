بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 06 شباط 2020
آخر الأخبار
اهل العملية السياسية ادرى بشعابها ..بداية المكلف مخيبة للآمال ولا تبشر بخير براءة اختراع في جامعة ديالى عن قوة وسرعة " اللكمات " الزراعة : انتاج هجن محصول الذرة لاول مرة منذ 17 عاما هزة ارضية جديدة تضرب سفوان بالبصرة التركمان لرئيس الوزراء المكلف : قلقون من علاقة عبد المهدي بالاكراد لجنة النفط النيابية : توجه لحجب الموازنة التشغيلية عن اقليم كردستان نائب كردي: تمثيل الكرد في حكومة علاوي يجب ان يكون واقعيا حريق بالسليمانية يتسبب بفقدان جزء كبير من معدل انتاج الطاقة الكهربائية في الاقليم عضو بمفوضية حقوق الإنسان يطالب علاوي بالاستماع للمتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين وتعويض الضحايا البعيجي يطالب علاوي بأن يختار كابينته الوزارية بعيدا عن الاحزاب وضغوط الكتل السياسية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 06 شباط 2020 12:36 ص

البارزاني: إقليم كوردستان سيكون عاملاً مساعداً على تحقيق الاستقرار في العراق

نيجرفان-البارزاني
قال رئيس إقليم كوردستان إن إقليم كوردستان سيكون كعادته عاملاً مساعداً على تحقيق الاستقرار السياسي في العراق وسيعين الحكومة العراقية القادمة على تلبية مطالب المتظاهرين في حياة ومستقبل أفضل يليق بشعوب العراق.

فقد ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء، 5 شباط 2020، أن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، أكد أن "أن إقليم كوردستان سيكون كعادته عاملاً مساعداً على تحقيق الاستقرار السياسي في العراق، وسيعين الحكومة العراقية القادمة على حل المشاكل والأزمات وتلبية مطالب المتظاهرين في حياة ومستقبل أفضل يليق بشعوب العراق".

وأضاف البيان أن رئيس إقليم كوردستان صرح بهذا مساء اليوم لدى استقباله السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر ووفداً مرافقاً له.

وأوضح البيان أن اجتماعاً جرى بين رئيس إقليم كوردستان والسفير الأمريكي في العراق تم خلاله "التباحث بشأن آخر مستجدات الوضع في العراق والتظاهرات وتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة الاتحادية القادمة في العراق، وأكد الجانبان على أهمية تحقيق الأمان واستقرار الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وتصحيح مسار العملية السياسية في البلد".

كما أشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا عدداً من المواضيع من بينها: "لقاء الرئيسين نيجيرفان بارزاني ودونالد ترمب في دافوس، ومستقبل العلاقات العراقية الأمريكية، والتوترات والتعقيدات، والمستجدات بين أمريكا وإيران وتأثير الأحداث على أوضاع العراق والمنطقة بصورة عامة، والسعي لتهدئة الأوضاع، وخطر عودة الإرهاب وسبل التصدي له، وحاجة العراق وإقليم كوردستان إلى استمرار مساعدات ودعم التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
المنافذ الحدودية

نائب يكشف حجم الأموال التي يخسرها العراق سنوياً من واردات المنافذ الحدودية 06 شباط 2020 12:43 ص

قوات أمريكية

العراق يجدد موقفه بانسحاب القوات الأجنبية 06 شباط 2020 12:18 ص

Doc-P-333297-637161812506516611

نائب يكشف عن شرط قدمه علاوي قبل الموافقة على تكليفه بتشكيل الحكومة 05 شباط 2020 11:41 م

EP6naUPWoAARa4I

رئيس الوزراء المكلف : يدعو الحكومة الحالية لحماية المتظاهرين 05 شباط 2020 10:59 م

22019412119533104198

إياد علاوي : لم اعتراض على رئيس الوزراء المكلف ...... ولكن طريقه مجيئه غير صحيحة 05 شباط 2020 10:45 م

EQBjyZzUEAQ83XT

إصابة 35 متظاهرًا أثناء فض اعتصام ساحة الصدرين في النجف 05 شباط 2020 10:42 م

images (12)

مكتب وزير الثقافة : يرد علي الاتهامات الموجهة ضد الوزير 05 شباط 2020 10:15 م

المظاهرات

مقتل 6 عراقيين في مدينة النجف 05 شباط 2020 10:15 م

التعليقات