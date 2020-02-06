بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 06 شباط 2020
آخر الأخبار
اهل العملية السياسية ادرى بشعابها ..بداية المكلف مخيبة للآمال ولا تبشر بخير براءة اختراع في جامعة ديالى عن قوة وسرعة " اللكمات " الزراعة : انتاج هجن محصول الذرة لاول مرة منذ 17 عاما هزة ارضية جديدة تضرب سفوان بالبصرة التركمان لرئيس الوزراء المكلف : قلقون من علاقة عبد المهدي بالاكراد لجنة النفط النيابية : توجه لحجب الموازنة التشغيلية عن اقليم كردستان نائب كردي: تمثيل الكرد في حكومة علاوي يجب ان يكون واقعيا حريق بالسليمانية يتسبب بفقدان جزء كبير من معدل انتاج الطاقة الكهربائية في الاقليم عضو بمفوضية حقوق الإنسان يطالب علاوي بالاستماع للمتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين وتعويض الضحايا البعيجي يطالب علاوي بأن يختار كابينته الوزارية بعيدا عن الاحزاب وضغوط الكتل السياسية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 06 شباط 2020 12:20 ص

مصدر : يكشف الموقف الأمني في ساحات التظاهر ببغداد والمحافظات

Doc-P-333642-637165306689318170

كشف مصدر امني، الاربعاء، عن الموقف ساحات التظاهر ببغداد والمحافظات.
وقال المصدر في حديثه،  ان الموقف الامني في ساحات التظاهر ببغداد اليوم تضمن تواجد 450 متظاهرا"، مبينا ان "الاحداث في ساحة الوثبة اسفرت عن اصابة شخص بكرات ديدة (الصجم)".

واضاف ان "الموقف في النجف هو تواجد ١٥٤٠ متظاهرا استشهد منهم سبعة واصيب 140 اخرين بسبب المصادمات بين متظاهرين واصحاب القبعات الزرقاء، فيما اصيب ستة عناصر امن"، مشيرا الى ان "الاصابات تضمنت الاختناق والرصاص الحي في ساحة الصدرين


وفي بابل اكد المصدر ان "عدد المتظاهرين يبلغ ٣٨٠ متظاهرا ولا توجد اية اصابات"، موضحا انه "في الديوانية فقد بلغ عدد المتظاهرين 110 متظاهرية ولا اصابات بين صفوفهم".

وتابع المصدر انه "في محافظة كربلاء بلغ عدد الكتظاهرين نحو 150 متظاهرا ولا صابات بين صفوفهم"، لافتا الى ان "محافظة ذي قار يتواجد فيها نحو 1150 كتظاهرا ولا اصابات بين صفوفهم اليوم، الا ان جسر الزيتون مازال مقطوعا".


وبين المصدر انه "في ميسان بلغ عدد المتظاهرين ١٧٠ متظاهرا وفي واسط ٢٠٠ متظاهر والمثنى ٢٣٠ متظاهرا والبصرة ٩٦ متظاهرا".
 



أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
IMG_٢٠٢٠٠٢٠٥_٢١٤٦٣٣

جهاز مكافحة الإرهاب : ينفي التدخل في حماية ساحات التظاهر ..... لا تندرج ضمن مهامه 05 شباط 2020 11:16 م

قيس الخزعلي وعصائب أهل الحق الإرهابية

تعرف على حقيقة مقتل زعيم ميليشيات عصائب أهل الحق 05 شباط 2020 07:46 م

المظاهرات

إصابة 4 متظاهرين جراء تفجير بساحة الحبوبي وسط الناصرية 05 شباط 2020 07:28 م

IMG_٢٠٢٠٠٢٠٥_١٧٣٠٤٩

الدفاع الأمريكية : تؤكد مفاوضات ’’الباتريوت’’ وصلت مراحل متقدمة 05 شباط 2020 07:11 م

حريق

حريق في مديرية الماء القريبة من ساحة الصدرين 05 شباط 2020 06:52 م

Doc-P-333619-637165106882287208

تسجيل خمس اصابات "باطلاق نار" في ساحة الصدرين وسط النجف 05 شباط 2020 06:40 م

اعتقال-696x435-696x405

القبض على مسافر عراقي مطلوب وفق المادة 1/4 ارهاب في منفذ الشيب الحدودي 05 شباط 2020 12:13 م

IMG_٢٠٢٠٠٢٠٤_٢٣٤٨٥٨

انفجار عبوة صوتية قرب ساحة الحبوبي وسط الناصرية.... واصابة مدني بجروح 05 شباط 2020 01:20 ص

التعليقات