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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 06 شباط 2020 12:18 ص

العراق يجدد موقفه بانسحاب القوات الأجنبية

قوات أمريكية

جدد رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي موقف بلاده بتطبيق قرار البرلمان العراقي بانسحاب القوات الأجنبية من العراق بما يسهم بحفظ الأمن والاستقرار وتلبية المتطلبات والاحتياجات المتجددة للعراق وشعبه .

وأكد عبد المهدي خلال استقباله الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي على “أهمية علاقات الصداقة بين البلدين والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والحرص على إبعاد العراق من أن يكون ساحة للصراع والعدوان على أي طرف كان”.

وقال إن “قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الأجنبية يسهم بحفظ الأمن والاستقرار وتلبية المتطلبات والاحتياجات المتجددة للعراق وشعبه”. من جهته أعرب الجنرال مكنزي عن حرص بلاده “على استمرار التعاون المشترك ضد الإرهاب ودعم قدرات القوات العراقية وتدريبها وتعزيز أمن العراق واستقراره”.

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