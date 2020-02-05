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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 05 شباط 2020 11:58 م

الحكومة العراقية تلزم جميع الشركات اعتماد شهادة المنشأة من العقبة

موانئ
اصدرت الحكومة العراقية قرار أمس يلزم جميع الشركات العراقية المرخصة بالعراق بعدم قبول أي شهادة منشأ قادمة عن طريق ميناء العقبة الا اذا كانت صادرة عن غرفة تجارة العقبة تحديدا.
وقال مدير غرفة تجارة العقبة عامر المصري، إن القرار صدر عن الحكومة العراقية، مؤكدا ان العراق ألزمت كافة الشركات المرخصة على اراضيها بعدم قبول اي شهادة منشأ قادمة عن طريق ميناء العقبة الا اذا كانت صادرة عن غرفة تجارة العقبة ولن تقبل اي شهادة منشأ صادرة من اي مكان في المملكة او خارجها.
وبين المصري أن القرار تم تطبيقه فعليا منذ ايام واصبحت تحجز في طريبل شاحنات لم تلتزم بالقرار خاصة شحنات السيارات الجديدة والمستعملة.
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