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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 05 شباط 2020 11:36 م

بارزاني: دعم أي مرشح يفوز بإجماع الأطراف لشغل منصب رئاسة الحكومة

مسرور بارزاني
أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الأربعاء، على دعم أي مرشح يفوز بإجماع الأطراف لشغل منصب رئاسة الوزراء، مشددا على ضرورة وضع آلية لبقاء قوات التحالف الدولي في البلاد.
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم، في بيان اليوم، (5 شباط 2020)، ان بارزاني التقى في أربيل، بسفير فرنسا لدى العراق برونو أوبرت، وقال بارزاني خلال اللقاء، إن "أي مرشح لمنصب رئاسة الوزراء في العراق، يفوز بإجماع الأطراف ليشغل المنصب، سيكون إقليم كردستان داعما له، وذلك بهدف إرساء الأمن والاستقرار في البلاد، وتحقيق عملية سياسية ناجحة للعراق عامة".
وأضاف البيان، ان "رئيس حكومة كردستان، أكد استمرار المحاولات لتحقيق حوار مشترك بين أربيل وبغداد لحل المشكلات العالقة بين الجانبين".
وتابع كما "شدد على ضرورة تعاون المجتمع الدولي، وحكومة العراق، والدول الحليفة، بهدف مواجهة خطر عودة تنظيم داعش للمنطقة، ووضع آلية لبقاء قوات التحالف الدولي في البلاد".
وأردف البيان، كما "جرى مناقشة الأوضاع الحالية في العراق، وتكليف محمد توفيق علاوي بمنصب رئيس الوزراء، والوضع الاقتصادي، والأمني في البلاد ومخاطر عودة داعش إلى المنطقة".
إلى ذلك، أكد رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، اليوم، على ضرورة تشكيل حكومة تقوم بإصلاحات تلبي مطالب العراقيين.
جاء ذلك لدى استقبال بارزاني في أربيل السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر ووفده المرافق.
وجرى خلال الاجتماع بحسب بيان لرئاسة حكومة الإقليم، "بحث آخر التطورات على الساحة العراقية والمنطقة كما تم التأكيد على أهمية استقرار الوضع في العراق".
وشدد البيان، على "ضرورة تشكيل حكومة تقوم بإجراء الإصلاحات اللازمة، على أن تكون بمستوى طموح المواطنين، وتمثل جميع المكونات القومية والدينية في العراق، وأن تكون لديها علاقة جيدة مع إقليم كردستان، وأن تبني علاقات متوازنة مع دول الجوار والمجتمع الدولي على أساس المصلحة العامة".
كما أكد "على أهمية مواصلة دعم التحالف الدولي لقوات البيشمركة والجيش العراقي في مواجهة تهديدات داعش".
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