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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 05 شباط 2020 11:32 م

غوتيريس: الميليشيات المسلحة ترتكب أسوأ الانتهاكات ضد المتظاهرين

توفيق علاوي مرفوض
اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن احتمالات انهيار العراق كبيرة جداً، مشيراً إلى أن ميليشياته المسلحة ترتكب أسوأ الانتهاكات، فيما أعلن محتجو الناصرية العصيان المدني، بينما استعاد متظاهرو بغداد بناية المطعم التركي في ساحة التحرير وطردوا أنصار الصدر منه.
وقال غوتيريس، إن ما يحصل في العراق هو أن الميليشيات تمارس أسوأ الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، ومعظم الهجمات ضد المتظاهرين تتم من قبل هذه الميليشيات، وهذا يظهر أن المهمة الأولى للمؤسسات العراقية كدولة طبيعية هو حصر استخدام القوة على الشرطة والجيش العراقي.
وشدد على ضرورة حماية وحدة العراق واستقلاله وأن تحتكر السلطات السلاح وحق استخدام القوة بيدها، مؤكداً أن وجوب “إيقاف التدخلات الخارجية التي تعقد الأمور وتعرقل اتفاق العراقيين في ما بينهم”.
وأوضح “نعلم أن الخلافات عميقة واحتمالات انهيار البلاد كبيرة جداً ومن المهم جداً منع ذلك”.
وأشار إلى أن “حماية استقرار العراق أساسي للمنطقة، وأي انهيار في العراق ستكون له تداعيات كارثية على المنطقة، لذا فإن العراق من أولويات عملنا العملي والدبلوماسي”.
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أخر تعديل: الأربعاء، 05 شباط 2020 11:37 م
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