جهاز مكافحة الإرهاب : ينفي التدخل في حماية ساحات التظاهر ..... لا تندرج ضمن مهامه

نفى جهاز مكافحة الارهاب، الاربعاء، التدخل في حماية ساحات التظاهر.



وقال الجهاز في بيان، إنه "ينفي اي تحرك لقواته او تدخلها في ساحات التظاهر او الاعتصامات الشعبية في النجف او المحافظات الأخرى، كونها لا تندرج ضمن مهام الجهاز".



ودعا الجهاز، "الوكالات والمواقع الإعلامية الخبرية الرسمية والخاصة الى تحري الدقة والمصداقية في نشر أخبارها".