إصابة 35 متظاهرًا أثناء فض اعتصام ساحة الصدرين في النجف

أعلنت مصادر طبية عراقية، مساء اليوم الأربعاء، إصابة 35 متظاهرًا جراء إطلاق النار أثناء فض اعتصام ساحة الصدرين في النجف، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.



كما أكدت المصادر الطبية، على وجود 6 قتلى في النجف إثر هجوم أنصار التيار الصدري على المتظاهرين.



وكان أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تبنوا ارتداء القبعات الزرقاء، فيما قرر المتظاهرون في المدن العراقية ارتداء "القبعات الحمراء" ردا عليهم.

