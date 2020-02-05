مكتب وزير الثقافة : يرد علي الاتهامات الموجهة ضد الوزير

رد مكتب وزير الثقافة، عبد الأمير الحمداني، الأربعاء (5 شباط 2020) على الاتهامات الموجهة ضد الوزير.



وأوضح المكتب، في بيان، أن "ما نشر بشأن مبلغ نثرية الوزارة البالغ 15 مليون دينار هو الأقل بين جميع الوزارات العراقية" .



وأضاف، أن "الوزير أمر بتخفيض مبلغ النثرية فور تسنمه المنصب من 20 مليون دينار الى 15 مليون دينار ولم يثرْ موضوع النثريات المرتفعة في بعض الوزارات والتي تصل إلى أضعاف نثرية وزارة الثقافة أية ضجة"، مشيرا الى أن "الحمداني من الوزراء القلائل وربما أولهم من قدم كشفاً بذمته المالية".



وأردف، ان "مبلغ النثرية على مستوى وزارة بحجم وزارة الثقافة يعد ملاكها من ضمن أكبر الملاكات بين الوزارات الأخرى وأفقرها من حيث الميزانية يتطلب مراعاة أوضاع وظروف المئات من الموظفين من أصحاب الرواتب والاجور المحدودة".



وأكمل، أن "الوزير تبنى ولأكثر من مرة دفع تكاليف العلاج لعدد من المثقفين الذين واجهوا ظروفا صحية صعبة باستقطاع قسطٍ من مبلغِ النثرية".



وتابع، أن "أغلب المثقفين ليسوا من موظفي الوزارة فالشاعر لا يشترط أن يكون موظفاً في الثقافة لذلك قد يستحق المكافأة التي هي من صلاحيات الوزير ومثله النحات والروائي والرسام وأغلبهم ليسوا موظفين وتكريمهم بكتاب شكر أو شهادة تقدير كارتونية أو قطعة زجاجية تسمى (درعا) لا يعد تمييزا للوزارة لأن أغلب المنظمات الوهمية تقوم بذلك كما إن الكثيرين من الوسط الثقافي يعرفون أن مكافآت الفنانين التي يمنحها الوزير للأدباء والفنانين المرضى والمعوزين من كبار السن تصل إلى 500 الف دينار وكلها تندرج ضمن مبلغ النثرية".