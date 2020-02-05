رئيس ائتلاف الوطنية : صمت" الحكومة واجهزتها عما يجري "بحق المتظاهرين"....... يؤكد ضلوعها وموافقتها.

رأى زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاربعاء، "صمت" الحكومة واجهزتها الامنية عما يجري بحق المتظاهرين وعدم تحركها لايقافه يؤكد ضلوعها او تواطؤها وموافقتها.

وقال علاوي في تغريدة له "إحراق الخيام إرهابٌ متجذر في ثقافة بعض العصابات الخارجة عن القانون، واستمرار اعتداءاتها على المتظاهرين السلميين يعكس ارادةً خبيثةً للقمع".‬



وأضاف علاوي، أن "‫صمت الحكومة واجهزتها الامنية عما يجري بحق المتظاهرين، وعدم تحركها لايقافه يؤكد ضلوعها او تواطؤها وموافقتها ولن يعفيها من المساءلة القانونية".