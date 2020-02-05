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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 05 شباط 2020 09:22 م

تيار الحكمة: سندعم بشكل ايجابي الرئيس الوزراء المكلف

تيار الحكمة

أكد نائب عن تيار الحكمة، الثلاثاء، أن تياره سيكون داعما بشكل ايجابي لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لتطبيق ما وعد به الجماهير.


وقال اسعد ياسين المرشدي ان “تيار الحكمة يتعامل بشكل إيجابي مع تكليف محمد توفيق علاوي، وسندعم اي تكليف او خطوة تهدف لحل الازمات”، متوقعا ان “لا تستسلم بعض الكتل و ستحاول الضغط على علاوي من أجل الحصول على مكاسب في الحكومة”.

وأضاف المرشدي، اننا “سنقف مع التكليف والشخص المكلف بشكل ايجابي، بغية دعمه ضد الكتل الباحثة عن مكاسب من أجل المجيء بحكومة مستقلة وبعيدة عن المحاصصة”، لافتا الى ان “المرجعية والشارع طالبوا بتوفر شروط اساسية بكل مرشح وهي ان يكون قويا ومستقلا و متحررا من هيمنة الأحزاب ونحن بدورنا سنكون داعمين لرئيس الوزراء المكلف في تحقيق مطالب الشعب العراقي ودعوات المرجعية ولن نضغط عليه بل نساعده في تحقيق ما وعد به الجماهير”.


وأكد المرشدي، أن “جميع المكونات العراقية فيها شخصيات تكنوقراط وكفاءات وخبرات ومستقلين”، مشيرا الى ان “رئيس الوزراء المكلف المساحة الكافية لتمثيل كل شرائح ومكونات العراق، لاننا لانريد حرمان مكون على حساب آخر بذريعة الكفاءات”.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، كلف السبت 1 شباط 2020، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة.

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