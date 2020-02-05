المبعوث الروسي بالشرق الأوسط: مسكو تطلع لدعم علاقاتها مع العراق

أكد مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف تطلع موسكو لدعم علاقاتها مع العراق، لافتا إلى رغبة الشركات الروسية في زيادة حجم استثماراتها في العراق.



وأعرب بوغدانوف، خلال لقاء جمعه في بغداد اليوم الأربعاء ووكيل الخارجية العراقية السفير عبد الكريم هاشم بحضور لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسيّ ليونيد سيلوتسكي وبحسب بيان صادر عن الخارجية العراقية، عن "حرص الحكومة الروسيّة على ديمومة العلاقات الثنائيّة مع العراق، موضحا أن موسكو تُتابع باهتمام كبير التطورات في العراق بما فيها تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".



كما لفت إلى تطلّع الجانب الروسي للعمل مع الحكومة العراقية في المجالات كافة، ولاسيّما في مجال النفط والطاقة، مُبديا رغبة الشركات الروسية في زيادة استثماراتها في هذين القطاعين.