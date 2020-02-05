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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 05 شباط 2020 08:47 م

وزير الشباب يعلن قرب الإنتهاء من ملعبين بغداد

وزير الرياضة والشباب أحمد رياض العبيدي

أعلن وزير الشباب والرياضة احمد رياض، الاربعاء، قرب الانجاز النهائي لملعبي الزوراء والشهداء في العاصمة بغداد، فيما أكد أن برامج مهمة مع الامم المتحدة والبنك الدولي لتمكين الشباب دخلت حيز التنفيذ.
وقال رياض في بيان للوزارة تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "وزارة الشباب والرياضة تمكنت ان تخطو خطوات مهمة إلى الأمام وغير مسبوقة في مجالات البنى التحتية والتواصل مع الشباب وحلحلة القضايا القانونية والشروع بالعمل في مجالات شتى كانت متوقفة حتى قبل عام من تولي مسؤولية الوزارة".

أعلن وزير الشباب والرياضة احمد رياض، الاربعاء، قرب الانجاز النهائي لملعبي الزوراء والشهداء في العاصمة بغداد، فيما أكد أن برامج مهمة مع الامم المتحدة والبنك الدولي لتمكين الشباب دخلت حيز التنفيذ.
وقال رياض في بيان للوزارة تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "وزارة الشباب والرياضة تمكنت ان تخطو خطوات مهمة الى الامام وغير مسبوقة في مجالات البنى التحتية والتواصل مع الشباب وحلحلة القضايا القانونية والشروع بالعمل في مجالات شتى كانت متوقفة حتى قبل عام من تولي مسؤولية الوزارة".







وأضاف رياض أن "عشرات المنشات الرياضية قيد الانجاز من ملاعب وقاعات ومسابح ومنتديات كانت متوقفة عن العمل تماما لاسباب مالية واخرى لوجستية او لتلكؤ وخروقات تمكنا من معالجتها بما هو متاح وشارفت بعضها على الانجاز النهائي، في مقدمتها ملعبي الشهداء والزوراء في بغداد".

وتابع رياض، أن "برامج مهمة مع الامم المتحدة والبنك الدولي لتمكين الشباب دخلت حيز التنفيذ يرافقها اتفاقيات مهمة مع المنظمات المدنية المحلية والدولية الراعية للشباب وبالامكان التواصل معها ومعرفة عدد المستفيدين منها"، منوهاً الى أن "من ضمن البرامج فعاليات ومبادرات تخص العمل التطوعي والرعاية العلمية وثقافة وفنون الشباب والموهبة الرياضية التي تخطينا فيها حاجز المحافظات والمنتديات الى مخيمات ايواء النازحين".

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