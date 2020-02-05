إصابة العشرات من المتظاهرين إثر اشتباكات مع "القبعات الزرقاء" بساحة النجف

أصيب العشرات من المتظاهرين، الأربعاء، إثر اشتباكات وقعت مع "القبعات الزرقاء" التابعة للتيار الصدري في ساحة اعتصام النجف، جنوبي العراق.



وكان أنصار مقتدى الصدر تبنوا ارتداء القبعات الزرقاء، فيما قرر المتظاهرون في المدن العراقية ارتداء "القبعات الحمراء" ردا عليهم.

وقرر الشباب المحتجون التظاهر مرتدين قبعات حمراء، دلالة على دماء ضحايا الاحتجاجات العراقية، وردا على القبعات الزرقاء التي هاجم عناصرها المحتجين.

وانتشرت فيديوهات مؤخرا لأصحاب القبعات الزرقاء، وهم يعتدون على المتظاهرين السلميين في الساحات الرئيسية في العراق.