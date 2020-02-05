وزير المواصلات التركي: لا خسائر بشرية في حادث تحطم طائرة بمطار صبيحة

أكد وزير المواصلات التركي، الأربعاء، عدم تسجيل خسائر بشرية بحادث تحطم الطائرة في مطار صبيحة مساء اليوم.

وقال اهد تورهان، إنه "لا خسائر بشرية في حادث خروج الطائرة عن مسارها في مطار صبيحة"، مشيرا إلى أن الطائرة كانت تقل 177 شخصا.



وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأربعاء، بتحطم طائرة في مطار صبيحة في اسطنبول خرجت عن مسارها عقب هبوطها حيث انشطرت إلى نصفين.