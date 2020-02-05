تعرف على حقيقة مقتل زعيم ميليشيات عصائب أهل الحق

نفت ميليشيات عصائب أهل الحق في العراق، يوم الأربعاء، مقتل زعيمها قيس الخزعلي، وذلك بعد توارد أنباء عن ذلك.

وقال الناطق العسكري باسم الميليشيات جواد الطليباوي في بيان مقتضب إن ”هذه الأنباء عارية عن الصحة، والغرض منها إشاعة أجواء من الجدل، تضاف إلى حالة الجدل في الوضع السياسي العراقي“.

وأضاف: ”متى ما رأى الجميع احتراق القواعد الأمريكية فوق رؤوس قادتها وجنودها، حينها يمكن أن يكون هذا الخبر صحيحا“.