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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 05 شباط 2020 07:28 م

إصابة 4 متظاهرين جراء تفجير بساحة الحبوبي وسط الناصرية

المظاهرات
أصيب أربعة متظاهرين اليوم الأربعاء جراء تفجير بساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية جنوبي العراق.

وذكرت مصادر أمنية عراقية، أن عبوة ناسفة انفجرت وسط ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية مستهدفة موكب مسؤول تنسيقية المتظاهرين في الناصرية بمحافظة ذي قار علاء الركابي، مشيرة إلى ان الانفجار تسبب بإصابة أربعة متظاهرين، ثلاثة منهم بجروح، ورابع بحالة اختناق.

وافادت المصادر، ان المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج
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