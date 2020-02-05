السفير الأمريكي وبارزاني : يؤكدان ضرورة تشكيل حكومة تقوم بإجراء الإصلاحات اللازمة للعراقيين

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني والسفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، الاربعاء (5 شباط 2020)، ضرورة ان تلبي الحكومة العراقية المقبلة مطالب المواطنين.



وقالت رئاسة الاقليم في بيان، إن "بارزاني استقبل، اليوم، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر ووفده المرافق، وجرى في الاجتماع، بحث آخر التطورات على الساحة العراقية والمنطقة بشكل عام، كما تم التأكيد على أهمية استقرار الوضع في العراق".



وأضافت، أن "تم التشديد على ضرورة تشكيل حكومة تقوم بإجراء الإصلاحات اللازمة على أن تكون بمستوى طموح المواطنين، وتمثل جميع المكونات القومية والدينية في العراق، وأن تكون لديها علاقة جيدة مع إقليم كردستان، وان تبني علاقات متوازنة مع دول الجوار والمجتمع الدولي على أساس المصلحة العامة".



وتابعت، "هذا وتمت الإشارة خلال اللقاء الى ضرورة مواصلة دعم التحالف الدولي لقوات البيشمركة والجيش العراقي في مواجهة تهديدات تنظيم داعش".