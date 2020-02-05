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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 05 شباط 2020 07:17 م

احتجاز الطلاب العائدين من الصين بالقرب من مطار بغداد

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احتجزت السلطات العراقية مجموعة من الطلاب وعوائلهم في مستشفى الفرات قرب مطار بغداد، لمدة 14 يوما، لمواجهة إصابات محتملة بـ”فيروس كورونا”.

ونقلت طائرة تابعة لشركة ماهان الإيرانية 56 طالبا إيرانيا و59 طالبا عراقيا و24 طالبا سوريا وطالبا لبنانيا واحدا من الصين.

بدورها ثمنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الجهود المبذولة من كافة الجهات الحكومية لتسهيل عودة الجالية العراقية المقيمة في جمهورية الصين الشعبية- مقاطعة ووهان (موطن فيروس كورونا).


وطالب الدكتور عقيل الموسوي، رئيس المفوضية، وزارة الخارجية العراقية بالنظر لمجموعة من المناشدات الواردة من عدد من الطلبة الذين لم يتسنَّ لهم الالتحاق بزملائهم لظروف خاصة بهم وذلك بتأمين آلية جديدة لعودتهم بالسرعة الممكنة، استجابة لاتصالهم بالمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق عبر قنواتها الرسمية والخاصة باستقبال مناشدات المواطنين.

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