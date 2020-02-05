حريق في مديرية الماء القريبة من ساحة الصدرين

شهد وسط مدينة النجف بالعراق حريق فى بناية مديرية الماء القريبة من ساحة الصدرين.

يذكر أن العراق شهدت دعوات من الشباب المحتجين من المتظاهرين فى العراق، حيث قام المحتجون بشوارع العرق بارتداء قبعات حمراء دلالة على دماء ضحايا الاحتجاجات العراقية، وردا على القبعات الزرقاء التى هاجم عناصرها المحتجين، وأفادت وسائل الإعلام العراقية، أنهم أنصار زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر.



وانتشرت فيديوهات مؤخرا لأصحاب القبعات الزرقاء، وهم يعتدون على المتظاهرين السلميين فى الساحات الرئيسية بالعراق، الأمر الذى أثار الشارع العراقى تجاههم. وردا على ذلك قرر الشباب المحتجون فى محافظة واسط، التظاهر مرتدين قبعات حمراء .