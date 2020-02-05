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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 05 شباط 2020 06:10 م

براءة اختراع في جامعة ديالى عن قوة وسرعة " اللكمات "

جامعة ديالى

حصل ثلاثة  تدريسيين في جامعة ديالى على براءة اختراع عن تصميم جهاز لقياس قوة وسرعة اللكمتين المستقيمة والجانبية للملاكمين الشباب.

وقال علي العلكاوي مسؤول  اعلام جامعة ديالى  :"  ان التدريسيين امجد محمد وهاب ومها محمد صالح وآمال صبيح سلمان،  من كلية التربية الاساسية قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة ، حصلوا على براءة اختراع عن تصميم جهاز لقياس قوة وسرعة اللكمتين المستقيمة والجانبية ".

 واضاف :" ان الجهاز يعمل على التعرف على قوة اللكمة وسرعتها اثناء اللكم بطريقة مباشرة وعدم التدخل الذاتي من القائم على الاختبار ، ويتسم بدرجة عالية من الدقة في قياس قوة اللكمة وسرعتها وعدم وجود نسبة خطأ في تسجيل الزمن المحتسب وتسجيل القوة ، على عكس الاختبارات التقليدية التي يتم تقديرها ذاتياً من القائم على الاختبار (المدرب)" .

ف.ا
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