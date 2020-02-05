براءة اختراع في جامعة ديالى عن قوة وسرعة " اللكمات "



حصل ثلاثة تدريسيين في جامعة ديالى على براءة اختراع عن تصميم جهاز لقياس قوة وسرعة اللكمتين المستقيمة والجانبية للملاكمين الشباب.



وقال علي العلكاوي مسؤول اعلام جامعة ديالى :" ان التدريسيين امجد محمد وهاب ومها محمد صالح وآمال صبيح سلمان، من كلية التربية الاساسية قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة ، حصلوا على براءة اختراع عن تصميم جهاز لقياس قوة وسرعة اللكمتين المستقيمة والجانبية ".



واضاف :" ان الجهاز يعمل على التعرف على قوة اللكمة وسرعتها اثناء اللكم بطريقة مباشرة وعدم التدخل الذاتي من القائم على الاختبار ، ويتسم بدرجة عالية من الدقة في قياس قوة اللكمة وسرعتها وعدم وجود نسبة خطأ في تسجيل الزمن المحتسب وتسجيل القوة ، على عكس الاختبارات التقليدية التي يتم تقديرها ذاتياً من القائم على الاختبار (المدرب)" .



ف.ا