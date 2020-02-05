الزراعة : انتاج هجن محصول الذرة لاول مرة منذ 17 عاما

اعلنت وزارة الزراعة، عن انتاج هجن لمحصول الذرة الصفراء والبيضاء في اربع مواقع مختلفة ، في ابي غريب والصويرة وتكريت وداقوق ، وذلك لأول مرة منذ عام 2003.



وذكرت الوزارة في بيان :" ان اهمية انتاج الهجن داخل العراق تأتي من تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة بسبب ارتفاع اسعار الهجن المستوردة ، وملاءمة الهجن المحلية للبيئة العراقية خلافا للمستورد الذي يكون ملائما لبيئة معينة ، والحد من نقل الامراض وبذور الادغال التي تدخل مع الهجن المستوردة ".



واضافت :" ان هذا الانجاز يضاف الى النجاحات العديدة التي حققتها الوزارة من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة والارتفاع الكبير في المساحات المزروعة بالرز وبذور الرتب العليا ، فضلا عن توفير المحاصيل المختلفة في الاسواق وقيام الوزارة بمنع استيراد (25) مادة نباتية وحيوانية دعما للفلاحين والمزارعين ولتوفير العملة الصعبة وتشغيل الايدي العاملة ".

ف.ا