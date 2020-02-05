التركمان لرئيس الوزراء المكلف : قلقون من علاقة عبد المهدي بالاكراد

اكد القيادي التركماني جاسم محمد جعفر، ان المكون التركماني طالب رئيس الوزراء المكلف بانصافه في الكابينة الوزارية، لافتا الى :" ان وفدا من التركمان سيلتقي علاوي خلال الاسبوع المقبل من اجل التباحث حول بعض الامور وانصاف التركمان في الحكومة".



وقال جعفر في تصريح صحفي :" ان التركمان طالبوا رئيس الوزراء المكلف بأن ينصفهم في كابينته الوزارية ، وان لايجعل وضعهم كما كان في عهد عادل عبد المهدي ".



واضاف :" ان التركمان طالبوا علاوي باعادة اعمار المناطق التركمانية المدمرة واعادة النازحين لمناطقهم "، مشيرا الى :" ان التركمان قلقون من العلاقة التي كانت بين عبد المهدي والاكراد، وعلى ضوء ذلك فانهم طالبوا محمد علاوي بازالة هذا القلق بشأن المناطق المختلف عليها وكركوك وابعاد الاسايش والبيشمركة عن التدخل بها".

ف.ا