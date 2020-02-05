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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 05 شباط 2020 05:43 م

لجنة النفط النيابية : توجه لحجب الموازنة التشغيلية عن اقليم كردستان

زهرة البجاري

كشفت لجنة النفط والـغـاز والـثـروات الطبيعية فـي مجلس الـنـواب، عن توجه برلماني لحجب الموازنة التشغيلية لاقليم كردستان.

وقالت عضو اللجنة زهـرة الـبـجـاري في تصريح صحفي :" ان هناك توجهاً لحجب المـوازنـة التشغيلية لاقليم كردستان ، في حال استمراره بعدم الالتزام بالاتفاق النفطي المبرم بينه وبين الحكومة الاتحادية".

واضافت البجاري:" ان  شركة تسويق المنتجات النفطية (سومو) ابلغت مجلس النواب بعدم التزام الاقليم بتسليم 250 الف برميل يومياً ، بحسب الاتفاق النفطي المبرم بينه وبين الحكومة الاتحادية".

واشارت الى " وجـــــود تـــوجـــه بــرلمــانــي لـحـجـب المــوازنــة الـتـشـغـيـلـيـة لـلاقـلـيـم فـي 2020 ، اذا  اسـتـمـر بــعــدم الــتــزامــه بــالاتــفــاق الـنـفـطـي خـــلال هـذا العام ".

ف.ا
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