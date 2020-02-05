نائب كردي: تمثيل الكرد في حكومة علاوي يجب ان يكون واقعيا





أكد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية شيروان ميرزا ان لدى الكرد شروطا يجب ان تتوفر في الحكومة الاتحادية المقبلة.



وقال ميرزا في تصريح صحفي حسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني " ان الكتل الكردستانية لم تحدد بعد مطالبها بشكل رسمي من رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، لأنه لا توجد لحد الآن اي حوارات بين الكتل الكردستانية ورئيس الوزراء الاتحادي المكلف.



وأضاف النائب ميرزا ان الشروط الكردستانية واضحة وهي ان من يتسلم رئاسة الوزراء يجب ان يحترم الدستور، ويحترم خصوصية كل مكون من مكونات الشعب العراقي، وان يحترم سيادة اقليم كردستان، مشددا على ان هذه الشروط ليست بشي جديد وهي قانونية ودستورية.



وعن تمثيل الكرد في في الحكومة الجديدة، شدد النائب ميرزا على ضرورة ان يكون التمثيل الكردي في الحكومة واقعيا وحسب الاستحقاق الانتخابي وحقوق الكرد، ووفق تمثيل الكرد في مجلس النواب، مؤكدا ان الأهم من ذلك البرنامج الحكومي، فالكرد سيناقشون البرنامج وهو أهم من عدد الوزارات".



ف.ا