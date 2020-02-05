حريق بالسليمانية يتسبب بفقدان جزء كبير من معدل انتاج الطاقة الكهربائية في الاقليم





اكدت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كردستان، ان حريقا اندلع بجزء من محطة "كورمور" الغازية في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، مما تسبب بفقدان جزء كبير من معدل انتاج الطاقة في الاقليم.



وقال المتحدث باسم الوزارة اوميد احمد في تصريح صحفي، ان "الحريق الذي نشب ليلة امس تسبب بإيقاف جزء من المحطة عن العمل الامر الذي ادى الى فقدان 800 ميغاواط من الطاقة الانتاجية للكهرباء.".



واضاف احمد، انه "تمت السيطرة على الحريق، والوضع مسيطر عليه في المحطة، متوقعا عودة انتاج الطاقة الكهربائية في المحطة الى طبيعته خلال اليوم.



ف.ا