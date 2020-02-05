عضو بمفوضية حقوق الإنسان يطالب علاوي بالاستماع للمتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين وتعويض الضحايا





طالب عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، علي البياتي رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بالاستماع للمتظاهرين والتحاور معهم، مؤكدة على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين منهم وتعويض ضحايا الاحتجاجات.



وقال البياتي في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، "نطالب رئيس الوزراء المكلف بإطلاق بادرة حسن النية تجاه المتظاهرين وذلك بالدعوة الى الحوار والتنسيق معهم".



واضاف أن الغرض من ذلك "إيقاف العنف والعنف المضاد وابعاد المجاميع المخربة عن التظاهرات السلمية وإطلاق سراح جميع المعتقلين وتعويض الضحايا، واستشارتهم من أجل اعداد البرنامج الحكومي القادم.



ف.ا