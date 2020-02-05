البعيجي يطالب علاوي بأن يختار كابينته الوزارية بعيدا عن الاحزاب وضغوط الكتل السياسية



طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بأن يختار كابينته الوزارية بعيدا عن الاحزاب وضغوط الكتل السياسية عليه وان لايذعن لأي ضغوط قد تمارس عليه بفرض شخصيات متحزبة لشغل اي حقيبة وزارية في حكومته المقبلة وان يختار شخصيات مستقلة تكنوقراط حتى يكتب له النجاح خلال المرحلة المقبلة "



وأشار البعيجي في بيان الى ان رئيس الوزراء المكلف جاء الى هذا المنصب نتيجة دماء سفكت من اجل الإصلاح والقضاء على الفساد المستشري لذلك يجب عليه ان يلتزم بوعوده التي قطعها لابناء الشعب ويختار كابينة وزارية غير متحزبة حتى يستطيع ان يعبر بالبلد الى برالامان خلال الفترة الانتقالية لحين اجراء انتخابات عادلة "



واوضح " ان المرحلة الحالية التي يمر بها البلد مرحلة خطرة جدا ولاتقبل المماطلة والاتفاقات في الغرف المظلمة كما كان يحدث سابقآ ورئيس الوزراء المكلف يدرك هذا الامر جيدا لذلك يجب عليه ان يختار كابينة وزارية قوية يستطيع من خلالها قيادة البلد ونحن سنكون داعمين له "



وأضاف البعيجي إن الكابينة الوزارية المقبلة في حال نجحت تحسب لعلاوي وفي حال اخفقت ستحاسب وبشدة داخل قبة البرلمان لانه اختار وزراءه بعيدا عن ضغوط الكتل والاحزاب وفي حال فرضت عليه الاحزاب عليه ان يخرج للشعب ويسمي الامور بمسمياتها ليعرف الكل من فرض وزراء ويكون بمواجهة الشعب وان لايرمي كل طرف الاخفاق على الطرف الاخر والجميع مشتركون بالحكومة كما كان يحدث سابقا .



ف.ا