بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 05 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 05 شباط 2020 04:59 م

متظاهرون يحرقون الإطارات ويقطعون شارعاً حيوياً بالنجف

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أقدم متظاهرو محافظة النجف، اليوم الأربعاء، على قطع شارع حيوي في المحافظة، وأحرقوا الإطارات.

وقال نشطاء، إن متظاهرين قاموا بقطع الشارع قرب جسر مستشفى الصدر في محافظة النجف، عن طريق حرق الإطارات.

وأعلن محافظ النجف لؤي الياسري، عن الاتفاق مع قيادات التيار الصدري على انسحاب أصحاب "القبعات الزرق" من الشوارع.

وقال المحافظ في بيان، "في البداية أتقدم باسمي وباسم الحكومة المحلية لكل من ساهم ويحرص على امن وامان مدينتنا المقدسة النجف الاشرف، ونبين لكم أيها الأحبة الكرام انه تم الاتفاق قبل قليل مع قيادات التيار الصدري على انسحاب أصحاب القبعات الزرق من الشوارع على ان يكون عملها الإسناد لحفظ الامن والنظام للمدارس ودوائر الدولة ومنع اي عملية تخريب للنظام العام والمصالح العامة والخاصة وبإشراف القوات الامنية في المحافظة".

واضاف، "كما أننا وجهنا وخولنا ضباط ومنتسبي قيادة شرطة النجف الأشرف بعدم السماح لأي شخص بقطع الطرق والشوارع العامة كونها ملك الجميع والزائرين الكرام".
وتابع، "مجددين دعوتنا للاحبة المتظاهرين ان تكون مظاهراتهم وفعالياتهم داخل المنطقة المخصصة للتظاهر (ساحة الصدرين) فقط وهي مؤمنة من قبل الاجهزة الامنية وتمنع اي عملية تعرض لهم كما كنا مؤمنيّن لها في الفترة السابقة وهذا واضح لديهم".

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