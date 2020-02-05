نقابة الرياضيين العراقيين تناقش وضع خطة لمستقبل الرياضة في العراق



ترأس نقيب الرياضيين العراقيين، احمد راضي، اجتماعاً للنقابة بحضور عدد من النجوم من اجل وضع مقررات جديدة وخطة عمل للمستقبل بتوجهات تخدم الرياضة.



وحضر الاجتماع خمسة من الاعضاء هم غانم غريبي وسعد السوداني وضياء حسين وشاكر محمد صبار وحسين الشافي ومستشار النقابة حسين جبار.



وتمت في الاجتماع مناقشة واصدار قرارات مهمة تخص عمل وآلية النقابة خلال المرحلة المقبلة بما يخدم شريحة الرياضة والرياضيين لاسيما بعد اقرار النظام الداخلي للنقابة وما حصل من انجاز اخير تمثل باقرار قانون النقابة ونشره بجريدة الوقائع العراقية.