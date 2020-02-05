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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 05 شباط 2020 02:27 م

دعوة لتفعيل الاتفاقية مع "سيمنز" لتطوير الكهرباء

سيمنز


دعا عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار, الحكومة المكلفة الجديدة الى البدء بمعالجة الطاقة الكهربائية من خلال تفعيل الاتفاقية مع شركة "سيمنز" الالمانية.

وقال العطار في بيان صحفي :" على  الحكومة المكلفة بالمرحلة الانتقالية الحالية برئاسة محمد توفيق علاوي ،  اعداد ورقة اصلاحية بالبدء بتنفيذ المشاريع التي تعاقدت عليها بغداد مع كبريات الشركات العالمية وخصوصًا الكهربائية"، مشيرا الى :" اهمية الاستمرار بالعمل بالاتفاقية الموقعة بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنز الالمانية ، كونها محركا للدورة الاقتصادية في العراق".

 واوضح :" ان هذه الاتفاقية متوقفة الآن ،ويجب حث الجهات ذات العلاقة على العمل بها عن طريق تخصيص الاموال ، وتسهيل الاجراءات البيروقراطية لادخال سيمنس الالمانية للعمل في المشاريع الكهربائية المتفق عليها ".

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