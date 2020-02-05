خبير : مشاركة الاحزاب في الحكومة الانتقالية " انتحار سياسي"



اعتبر الخبير السياسي احسان الشمري ، مشاركة الاحزاب في تشكيل حكومة محمد توفيق علاوي "انتحارا سياسيا "في ظل الظروف الراهنة.



وقال الشمري في تصريح صحفي :" ان تشكيل حكومة انتقالية مستقلة للفترة المقبلة ، دون تدخل الاحزاب ، يعتمد على شخصية رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وقدرته على تقديم كابينته واحراج الكتل بتمريرها ".



واضاف رئيس مركز التفكير السياسي :" ان ترك الكتل الخيار لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومته يصب في صالحها ، كونها حكومة انتقالية من جانب ويعيد ثقة الشارع بها من جانب آخر للانتخابات المقبلة "، مؤكدا :" ان اي مشاركة لأي حزب في توزيع المناصب بحكومة محمد علاوي ، يعد انتحارا سياسيا للحزب في ظل احتقان الشارع العراقي".