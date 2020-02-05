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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 05 شباط 2020 02:18 م

خبير : مشاركة الاحزاب في الحكومة الانتقالية " انتحار سياسي"

احسان الشمري


اعتبر الخبير السياسي احسان الشمري ، مشاركة الاحزاب في تشكيل حكومة محمد توفيق علاوي "انتحارا سياسيا "في ظل الظروف الراهنة.

وقال الشمري في تصريح صحفي :" ان  تشكيل حكومة انتقالية مستقلة للفترة المقبلة ، دون تدخل الاحزاب ، يعتمد على شخصية رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وقدرته على تقديم كابينته واحراج الكتل بتمريرها ".

واضاف رئيس مركز التفكير السياسي :" ان ترك الكتل الخيار لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومته يصب في صالحها ، كونها حكومة انتقالية من جانب ويعيد ثقة الشارع بها من جانب آخر للانتخابات المقبلة "، مؤكدا :" ان اي مشاركة لأي حزب في توزيع المناصب بحكومة محمد علاوي ، يعد انتحارا سياسيا للحزب في ظل احتقان الشارع العراقي".

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