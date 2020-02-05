بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 05 شباط 2020
آخر الأخبار
اياد علاوي : طلبة العراق ... رأس الرمح في التحول الذي تشهده الساحة العراقية متظاهرون يحرقون الإطارات ويقطعون شارعاً حيوياً بالنجف الصدر يهدد المتظاهرين بالقبعات الزرقاء.. والمحتجون يردون بالقبعات الحمراء نقابة الرياضيين العراقيين تناقش وضع خطة لمستقبل الرياضة في العراق مسؤول محلي كردي يسجل شكوى ضد نفسه ! قيادي بالتيار الصدري في ميسان يتعرض لمحاولة اغتيال دعوة لتفعيل الاتفاقية مع "سيمنز" لتطوير الكهرباء النصر : لهذا السبب لم يصادق رئيس الجمهورية على قانون الانتخابات الجديد خبير : مشاركة الاحزاب في الحكومة الانتقالية " انتحار سياسي" الاتحاد الوطني : الاكراد قد يحتاجون الى اتفاق جديد مع حكومة علاوي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 05 شباط 2020 02:15 م

الأنواء تعلن توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة في البلاد

EP6naUPWoAARa4I

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاربعاء، ان تشهد البلاد أبتداءا من يوم الجمعة المقبلة تساقط أمطار ليلية مصحوبة بعواصف رعدية مع انخفاض بدرجات الحرارة.
وقالت الهيئة في بيان لها تلقت “عواجل برس” نسخة منه ان “الطقس سيكون ليوم الجمعة طقس صحو يتحول تدريجيا الى غائم ليلا مع تساقط أمطار متفرقة و فرصة لحدوث عواصف رعدية احيانا، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم جزئي يتحول الى غائم مع تساقط امطار متوسطة الشدة وتكون غزيرة في اقسامها الجبلية مع حدوث عواصف رعدية وفرصة لتساقط الثلوج في الاقسام الجبلية منها خلال الليل”.
واضافت الهيئة ان “الطقس سيكون في المنطقة الوسطى ليوم السبت غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم مع تساقط امطار متوسطة الشدة وغزيرة في بعض الاماكن مع حدوث عواصف رعدية وفرصة لتساقط الثلوج في اقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات”، مبينة ان “الطقس في المنطقة الجنوبية غائم جزئي مع انخفاض للحرارة لعدة درجات”.
واشارت الهيئة الى ان “الطقس سيكون ليوم الاحد في المنطقة الوسطى صحو الى غائم جزئي مع انخفاض درجات الحرارة عدة درجات، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحو الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الاقسام الجبلية كما تتساقط الثلوج احيانا ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات”، مؤضحة ان “الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية صحو الى غائم جزئي ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات”.

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
اياد علاوي

اياد علاوي : طلبة العراق ... رأس الرمح في التحول الذي تشهده الساحة العراقية 05 شباط 2020 05:21 م

5422020_18322020_3220209172172019_15070591641

مسؤول محلي كردي يسجل شكوى ضد نفسه ! 05 شباط 2020 03:07 م

ميسان

قيادي بالتيار الصدري في ميسان يتعرض لمحاولة اغتيال 05 شباط 2020 02:57 م

الدكتورة ندى شاكر جودت القيادية في ائتلاف النصر

النصر : لهذا السبب لم يصادق رئيس الجمهورية على قانون الانتخابات الجديد 05 شباط 2020 02:19 م

احسان الشمري

خبير : مشاركة الاحزاب في الحكومة الانتقالية " انتحار سياسي" 05 شباط 2020 02:18 م

EP6naUPWoAARa4I

بينهم عراقيون .. القبض على 20 مهاجرا على الحدود بين رومانيا والمجر 05 شباط 2020 02:10 م

الاتحاد-الوطني-الكردستاني

الاتحاد الوطني : الاكراد قد يحتاجون الى اتفاق جديد مع حكومة علاوي 05 شباط 2020 02:06 م

النصر

ائتلاف العبادي يرهن موقفه من حكومة علاوي بهذا الامر .. 05 شباط 2020 01:59 م

التعليقات