الأنواء تعلن توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة في البلاد

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاربعاء، ان تشهد البلاد أبتداءا من يوم الجمعة المقبلة تساقط أمطار ليلية مصحوبة بعواصف رعدية مع انخفاض بدرجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت “عواجل برس” نسخة منه ان “الطقس سيكون ليوم الجمعة طقس صحو يتحول تدريجيا الى غائم ليلا مع تساقط أمطار متفرقة و فرصة لحدوث عواصف رعدية احيانا، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم جزئي يتحول الى غائم مع تساقط امطار متوسطة الشدة وتكون غزيرة في اقسامها الجبلية مع حدوث عواصف رعدية وفرصة لتساقط الثلوج في الاقسام الجبلية منها خلال الليل”.

واضافت الهيئة ان “الطقس سيكون في المنطقة الوسطى ليوم السبت غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم مع تساقط امطار متوسطة الشدة وغزيرة في بعض الاماكن مع حدوث عواصف رعدية وفرصة لتساقط الثلوج في اقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات”، مبينة ان “الطقس في المنطقة الجنوبية غائم جزئي مع انخفاض للحرارة لعدة درجات”.

واشارت الهيئة الى ان “الطقس سيكون ليوم الاحد في المنطقة الوسطى صحو الى غائم جزئي مع انخفاض درجات الحرارة عدة درجات، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحو الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الاقسام الجبلية كما تتساقط الثلوج احيانا ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات”، مؤضحة ان “الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية صحو الى غائم جزئي ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات”.

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