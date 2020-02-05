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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 05 شباط 2020 02:10 م

بينهم عراقيون .. القبض على 20 مهاجرا على الحدود بين رومانيا والمجر

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ألقت السلطات الرومانية القبض على 20 مهاجرا بشكل غير قانوني مختبئين في شاحنة لنقل الادوات الاحتياطية للسيارات في معبر مدينة نودلاك الحدودية .
وذكر موقع ( ستيري بيشورس) الروماني في تقرير  له أن ” المهاجرين كانوا من جنسيات مصرية وسورية وعراقية يحاولون مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة “.
واضاف أن ” سائق شاحنة تركية يبلغ من العمر 45 عاما وصل الى المنطقة الحدودية وكان يقود سيارة برأس جرار وشبه مقطورة ، مسجلاً في تركيا ، لمغادرة البلاد ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن شرطة الحدود في نودلاك “.
وتابع أنه ” بعد التفتيش تم اكتشاف 21 شخصًا مختبئين في الجزء الأمامي من مقطورة الشاحنة ، بين البضائع التي سيتم تصديرها، حيث تألفت المجموعة من 11 رجلا وست نساء واربعة صبيان قاصرين تتراوح اعمارهم بين 4 الى 17 عاما ، وقد تقدموا جميعًا بطلب للحصول على اللجوء في رومانيا ، في حين أن نيتهم كانت في الواقع الوصول إلى واحدة من دول أوروبا الغربية”.
واشار التقرير الى أن ” التحقيقات تجري في الوقت الحالي مع سائق الشاحنة التركي بشأن تهريب المهاجرين ومحاولة عبور الحدود بشكل غير قانوني ، مع اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بعد ذلك”.

ع د

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