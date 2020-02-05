بينهم عراقيون .. القبض على 20 مهاجرا على الحدود بين رومانيا والمجر

ألقت السلطات الرومانية القبض على 20 مهاجرا بشكل غير قانوني مختبئين في شاحنة لنقل الادوات الاحتياطية للسيارات في معبر مدينة نودلاك الحدودية .

وذكر موقع ( ستيري بيشورس) الروماني في تقرير له أن ” المهاجرين كانوا من جنسيات مصرية وسورية وعراقية يحاولون مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة “.

واضاف أن ” سائق شاحنة تركية يبلغ من العمر 45 عاما وصل الى المنطقة الحدودية وكان يقود سيارة برأس جرار وشبه مقطورة ، مسجلاً في تركيا ، لمغادرة البلاد ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن شرطة الحدود في نودلاك “.

وتابع أنه ” بعد التفتيش تم اكتشاف 21 شخصًا مختبئين في الجزء الأمامي من مقطورة الشاحنة ، بين البضائع التي سيتم تصديرها، حيث تألفت المجموعة من 11 رجلا وست نساء واربعة صبيان قاصرين تتراوح اعمارهم بين 4 الى 17 عاما ، وقد تقدموا جميعًا بطلب للحصول على اللجوء في رومانيا ، في حين أن نيتهم كانت في الواقع الوصول إلى واحدة من دول أوروبا الغربية”.

واشار التقرير الى أن ” التحقيقات تجري في الوقت الحالي مع سائق الشاحنة التركي بشأن تهريب المهاجرين ومحاولة عبور الحدود بشكل غير قانوني ، مع اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بعد ذلك”.

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